Le cluster EducAzur monte en puissance

Lancé sur le territoire azuréen, EducAzur, premier cluster français dédié aux EdTechs et à l'e-Education, monte en puissance. Dernier membre en date à rejoindre ce réseau thématique national sur la e-Education : imusic-school, une école de musique en ligne, référence française dans ce domaine. Une adhésion qui suit celles de la CCI Nice Côte d'Azur, un partenaire de poids de la French Tech Côte d'Azur qui cherche à faire émerger le territoire comme l’un des pôles leaders internationaux de la e-Education, ou encore de la Geek School, école de programmation pour les enfants et adolescents ou du Réseau Canopee, dédié à la création et l'accompagnement pédagogiques.

Une belle fin d'année aussi pour EducAzur qui devrait accélérer son développement l'an prochain et affirmer son ambition de devenir leader européen sur ce créneau des EdTechs et de la e-Education, porté par un marché mondial estimé à 250 milliards de dollars en 2017.