Le ramadan a commencé samedi et se poursuivra jusqu'au 25 juin

Très suivi par la communauté musulmane, le ramadan a commencé samedi 27 mai. Il concerne quelque 5 millions de musulmans qui vivent en France. Pilier de l'islam, il se poursuivra pendant tout le mois lunaire qui compte de 29 à 30 jours. Il devrait ainsi s'achever autour du 25 juin prochain et se terminera comme le veut la tradition par l'Aïd-el-Fitr, la "fête de la rupture du jeûne". Jusqu'à cette date, de l’aube (le Coran dit dès que l’on peut "distinguer un fil blanc d’un fil noir") jusqu’au coucher du soleil, les croyants devront ne pas boire, ni manger, ni avoir des relations sexuelles.

Cette année, ce mois de jeune sera d'autant plus difficile à suivre qu'il tombe en plein dans la période où les jours sont les plus longs et la chaleur déjà forte, d'où une pression accrue pour l'organisme. Pour les étudiants, il coïncidera aussi avec la période des examens.