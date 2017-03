Le Réseau Entreprendre Côte d'Azur poursuit sa montée en puissance

"Qui mieux qu’un chef d’entreprise peut accompagner un créateur qui se lance dans l’aventure entrepreneuriale ?" C'est une idée simple que ce réseau a mis en action et qui a pris de l'ampleur au fil des ans. En 2016, 14 projets d'entreprise ont été ainsi accompagnés. Depuis 2009, ce sont 633 emplois et 48,5 M€ de chiffre d'affaires qui sont à mettre au crédit de l'accompagnement bénévole des chefs et dirigeants d'entreprise du réseau.

Elément essentiel dans l'écosystème azuréen de l'entrepreneuriat, le Réseau Entreprendre Côte d'Azur connait depuis quelques années une belle montée en puissance. Ce réseau qui joue la collaboration intergénérationnelle d'entrepreneurs (ceux qui ont réussi viennent aider de plus jeunes entrepreneurs qui cherchent à se développer) a ainsi accompagné en 2016 un nombre record d’entrepreneurs lauréats sur la Côte d’Azur. "Voilà quelques années, nous accompagnions 5 à 6 projets par an. Nous sommes passés à une quinzaine", souligne Olivier Bret, le président. "En 2016, le Réseau a ainsi sélectionné 21 entrepreneurs portant 14 projets de création d’entreprise. Avec plus de 100 dossiers reçus, et un total de 26 entreprises en cours d’accompagnement, l’activité a été intense. C’est le reflet d’une France marquée par une vague de l’entrepreneuriat."

Des chefs et dirigeants d'entreprise principalement issus de PME

Parallèlement, le nombre d'accompagnateurs a augmenté, passant d'une bonne vingtaine à une soixantaine d'entrepreneurs actifs. Ce sont des chefs et dirigeants d'entreprises principalement issus de PME réalisant 2 à 20 M€ CA (Areco, Inelda, Supralog, Hôtel Negresco…) et de groupes (Tournaire, Intégra, Oriola, Virbac).

Une des particularités du réseau tient dans l'octroi de prêt d'honneur. "Sur 2016, le Réseau Entreprendre Côte d’Azur a engagé 490 K€ de prêts d’honneur, soit en moyenne 35K€ par projet. Ces prêts, sans garantie et sans intérêt sont financés par les partenaires bancaires et sont versés aux créateurs pour venir renforcer leurs fonds propres," poursuit Olivier Bret. "Les entreprises lauréates sont issues de secteurs différents, et présentent toutes un degré d’innovation. La sélection des projets se fait principalement sur le potentiel de création d’emplois. La part de femmes créatrices est de 27% sur les 3 dernières années, ce qui souligne le développement de l’entrepreneuriat féminin".

Des prêts d'honneur à fort effet de levier

Pour mesurer l'impact sur l'emploi, une étude a été réalisée auprès de 50 entreprises dont les créateurs ou repreneurs ont été lauréats depuis 2009. Les chiffres confirment le succès de l’accompagnement par les membres de l’association : la création d’emplois nette se monte à 663 (hors emplois de reprise), dont 453 emplois locaux. Quant aux chiffres d’affaires cumulés en 2016 ils s'élèvent à 48,5 millions d’euros. Parmi les lauréats ayant eu la plus forte création d’emplois, figurent Kinaxia (lauréat 2011, 70 salariés), Wildmoka (lauréat 2014, 28 salariés), Aktiséa (lauréat 2014, 35 salariés), ainsi que Webinterpret.

D'autres chiffres témoignent de ce que peut apporter le réseau. Depuis 2009, 2,2 millions de prêts ont ainsi été accordés ce qui a mené à 27,4 millions de fonds levés (capital, prêts, subvention). Un effet de levier d’un multiple de 12 par rapport à la somme de 2,2 million d’euros accordée en prêts d’honneur par le Réseau Entreprendre Côte d’Azur.

Des chefs d'entreprise confirmés qui accompagnent des créateurs

Mais l'apport n'est pas que financier. Il tient aussi et surtout dans la qualité de l'accompagnement. Pour les start-up ou reprises d’entreprises sélectionnées, sa valeur est difficilement estimable. "Qui mieux qu’un chef d’entreprise peut accompagner un créateur qui se lance dans l’aventure entrepreneuriale ?, note Olivier Bret, lui-même chef d'entreprise (créateur de "Tout Petit Monde", une entreprise de crèches de 440 salariés cédée à Babilou) qui a bénéficié du réseau à son départ.

"C’est une idée simple que nous mettons en oeuvre chaque jour, et grâce à l’action de nos chefs d’entreprises bénévoles, nous agissons concrètement pour faire grandir les entrepreneurs et écrire l’histoire de belles PME. Ce sont elles qui créent de l’emploi et de la richesse sur notre territoire..."