Le réseau social français Viadeo dans les mains de Figaro Classifieds

Figaro Classifieds reprend pour 1,5 million d'euros Viadeo, le réseau social professionnel français. La filiale du groupe Figaro, dédiée aux activités de petites annonces, a annoncé ce matin mardi avoir obtenu le vendredi 30 décembre le dernier feu vert pour ce rachat. Elle avait déjà été désignée le 23 décembre dernier par le Tribunal de Commerce de Paris comme le repreneur des actifs de Viadeo SA. Cette société, qui avait souffert de la concurrence de LinkedIn et qui avait commis plusieurs erreurs stratégiques, se trouvait en redressement judiciaire depuis le 29 novembre. Mais il manquait alors au repreneur désigné l'approbation d'un juge californien pour la cession des actifs américains du réseau (Viadeo avait transféré la plupart de ses actifs comme la base de données, la technologie à sa filiale américaine APVO).

C'est cette approbation que Figaro Classified vient donc d'obtenir. Spécialisée notamment dans l'emploi sur Internet, la filiale du Figaro compte jouer des effets de synergies avec Viadeo et ses 40 millions d'utilisateurs. Elle reprend ainsi la base d'abonnés, la technologie et 98 des 126 salariés (78 salariés et 20 personnes en stage ou en alternance). "Cette offre avait reçu le soutien des salariés et du management" souligne dans un communiqué le groupe Figaro qui possède déjà, depuis le rachat de CCM-Benchmark, un autre réseau social, Copains d'avant. Le groupe précise également qu'il "a l'intention de continuer à servir les clients et les membres de Viadeo qui bénéficieront ainsi d'une continuité de service".

Pour la reprise de Viadeo, il se trouvait face à cinq autres candidats : le cabinet de conseil Ethics Group; Leboncoin; One More Company, start-up américaine créée par des Français; le groupe alsacien Rivalis; la SFAM (Société Française d'Assurance Multimedia). Le tribunal de commerce de Paris a estimé que c'était le groupe Figaro qui présentait les meilleures garanties pour assurer la pérennité de l'entreprise cédée.