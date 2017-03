Le Sharks Business Club et l'UPE06 font équipe

L'équipe de basket antiboise et son business club renforcent leurs liens avec les entreprises et les associations professionnelles. Ainsi, vendredi 31 mars lors de la 25ème journée du championnat de France Pro A et de la rencontre à l'AzurArena entre Antibes et Chalon-sur-Saône, les Sharks Côte d’Azur et Sharks Business Club signeront une convention de partenariat avec l'UPE06 (Union pour l'entreprise). Par cette convention, l’UPE06 et l’association Sharks Business Club décident de mettre en commun leurs compétences et potentiels respectifs afin de favoriser l’émergence d’une dynamique entre les 8.500 entreprises membres de l’UPE06 (représentant 115000 salariés) et le Sharks Business Club.

A cette occasion, Frédéric Jouve, président du club remettra également à Philippe Renaudi, président de l'union patronale, le maillot officiel des Sharks Côte d’Azur au nom de l’UPE06. La signature de la convention se fera à 18h45 et le match débutera à 20h30.