Le véhicule intelligent et connecté vu par les grands acteurs de Sophia

Avec l'arrivée de Renault Software Labs suite à la reprise d'une partie des activités du centre de R&D d'Intel, le potentiel déjà étoffé de la technopole dans le domaine de l'automobile connectée s'est renforcé. Un cluster a pris forme dans ce secteur. Aussi, le Pôle SCS, grand acteur de l’IoT et de la sécurité numérique, a-t-il cherché à se mobiliser sur le "Véhicule intelligent et connecté". C'est dans cet objectif qu'il organise mardi 5 décembre, de 8h30 à 14 heures chez Amadeus Sophia-Antipolis, une matinée exceptionnelle sur le sujet du "véhicule connecté et intelligent". (Photo DR)

Seront présents les acteurs majeurs dans ce domaine avec des représentants de Renault, Magneti Marelli, Bosch, Visteon Software Technologies, NXP Semiconductors, HPE, Gemalto, Hitachi, Inside Secure, STMicroelectronics, autant d'entreprises présentes dans la technopole et qui sont au cœur de ce nouveau cluster. Ce sera l'occasion d'un éclairage sur le véhicule intelligent, connecté et autonome de demain, ses enjeux technologiques et ses opportunités pour l’écosystème numérique en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Lors de cette rencontre se déroulera également la cérémonie de Remise des prix du Concours PME Innovantes du Numérique PACA 2017, en présence de Caroline Pozmentier, Vice-Présidente de la Région PACA déléguée aux Relations Internationales. Seront décernés 5 prix adressant les domaines stratégiques couverts par le Pôle SCS : "Data Science", "Cybersécurité", "Véhicule Intelligent", "Industrie du Futur" et "Microelectronique pour l’IoT".