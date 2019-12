Le W3C lance un MOOC gratuit sur l'accessibilité Web

Le World Wide Web Consortium, dont l'un des piliers est à Sophia Antipolis, lance un cours en ligne gratuit "introduction à l'accessibilité Web" en coopération avec l'UNESCO. Destiné aux développeurs, designers, auteurs, gestionnaires de projets, ce cours fournit une base solide pour créer des sites et des applications qui fonctionnent bien pour les personnes handicapées et améliorent l'expérience de tous les utilisateurs.

Le W3C, dont la base européenne est à Sophia Antipolis, vient de lancer aujourd'hui un cours en ligne gratuit "introduction à l'accessibilité Web" en coopération avec UNESCO IITE, l'institut de l'UNESCO pour l'utilisation des technologies de l'information dans l'éducation. Ce lancement, qui s'est fait à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées vient enrichir l'offre W3Cx actuelle qui permet de maîtriser les technologies Web pour devenir un.e développeur.se Web "front-end". C'est le 6ème cours proposé par W3Cx, la plate-forme d'apprentissage en ligne du W3C sur edX. Il fournit une base solide pour créer des sites et applications qui fonctionnent bien pour les personnes handicapées, respectent les normes internationales et améliorent l'expérience utilisateur pour tous les utilisateurs Web.

Savoir développer des sites et applications qui soient accessibles au plus grand nombre

Ce nouveau MOOC est destiné à des développeurs, designers, auteurs, gestionnaires de projet, handicapés et autres qui ont le souci de créer des sites Web ou des applications de très haute qualité en prenant en compte l'accessibilité pour ne pas exclure des utilisateurs. Le programme est construit à partir d'un cursus complet et ouvert de l'Initiative pour l'Accessibilité du Web du W3C (WAI), avec des formateurs experts internationaux d'organisations membres du W3C. Dans cette opération, l'objectif du W3C est d'atteindre des publics à l'échelle internationale.

"Les technologies avancées offrent des possibilités sans précédent pour réduire la fracture d'apprentissage historiquement contingente, et accroître l'accès à la connaissance et à l'éducation de qualité, en particulier pour les groupes vulnérables, y compris les personnes handicapées. UNESCO IITE reconnaît l'éducation inclusive comme la clé de voûte de l'égalité et l'intégration" souligne Tao Zhan, son directeur. "Des technologies de pointe et des outils innovants contribuent de manière substantielle à la mise en œuvre et l'actualisation de ces principes, en particulier pour assurer l'égalité d'accès à l'information, l'éducation et l'épanouissement de tous."

Inscriptions ouvertes pour un cours qui débutera le 28 janvier 2020

Le cours est destiné à un large éventail de professionnels du Web. Alors que le Web se révèle désormais indispensable à notre vie quotidienne, l'accessibilité pour les personnes handicapées est devenue de plus en plus essentielle pour de nombreuses organisations et gouvernements du monde entier. L'enseignement sera assuré par des formateurs experts internationaux issus d'organisations membres du W3C. Ces formateurs experts couvriront la définition et le périmètre de l'accessibilité Web.

Cela inclura la manière dont les personnes handicapées utilisent différentes technologies d'assistance et stratégies d'adaptation pour interagir sur le Web pour tout type de handicaps concerné par l'accessibilité du Web, notamment les handicaps auditifs, d'apprentissage et cognitifs, neurologiques, physiques, de langages, et visuels. Les étudiants apprendront les avantages commerciaux et sociaux de l’accessibilité du Web, et apprendront comment trouver et utiliser les normes techniques et les ressources de formation du W3C afin de pouvoir commencer à travailler sur l'accessibilité du Web.

Le cours W3Cx "Introduction à l'Accessibilité Web" est ouvert aux inscriptions aujourd'hui. Le cours lui-même débutera le 28 janvier 2020. Il est gratuit avec en option un certificat vérifié pour 99 dollars.