Le Yachting Festival de Cannes fête son 40ème anniversaire

C’est le premier salon européen à flots et il fêtera en septembre son 40ème anniversaire. Sous le nom désormais de Yachting Festival de Cannes il aura lieu du 12 au 17 septembre dans les deux ports cannois, le Vieux-Port et le port Canto et présentera plus de 600 bateaux. Cet événement, qui lance la saison des salons nautiques européens, attend plus de 50 000 visiteurs venant des cinq continents. On retrouvera à flot et sur les quais, un éventail sélectif et haut-de-gamme allant du simple pneumatique au yacht de 50 mètres de long. Particulièrement apprécié pour la présentation des bateaux à flot, le Yachting Festival propose également des essais en mer aux futurs acquéreurs.

A noter que le plus grand bateau à moteur de cette édition sera le 48m "Displacement" de Baglietto (Italie) tandis que le 2017 Extrem du chantier turc Mengi Yay sera le plus grand voilier. Les bateaux pneumatiques et semi-rigides, seront alignés sur le Quai Max Laubeuf tandis que les équipements, accessoires nautiques et les services (assurance, financement…) seront regroupés dans un village installé promenade de la Pantiero.

Le Festival propose également de mettre en lumière le savoir-faire d'exception des "artisans" de la construction navale et accueillera les visiteurs au sein de la Luxury Gallery, où les maisons de luxe, d'artisanat et d'art de vivre présenteront leurs nouveautés... A noter encore au chapitre des festivités, le 3ème concours d'élégance avec le vintage et le contemporain qui se mêleront le temps d'un défilé de bateaux.

