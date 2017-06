Les prix Digital In Pulse bousculés par l'agenda de Christian Estrosi

La remise des prix Digital In Pulse, prévue ce soir 18 heures Villa Masséna à Nice, a été reportée in extremis ce matin. La cause ? Un changement de dernière minute dans l’agenda de Christian Estrosi, le maire de Nice et président de la Métropole, changement qui l’empêche d’être présent en fin de journée. Etant donné que c’est un projet et une initiative qu’il suit de très près et qui lui tient à cœur, Huawei a aussi pris la décision de reporter la cérémonie au mois de septembre afin qu’il puisse être là. En revanche, les auditions des candidats qui avaient lieu dans les locaux de Team Côte d'Azur dans la journée ont été maintenues mais les résultats ne seront donc connus qu’en septembre.

Parallèlement, l'actualité nationale nous apprenait pourquoi Christian Estrosi avait dû changer son programme. Le maire de Nice et personnalité de premier plan du parti Les Républicains, a participé à Paris en début de semaine aux réunion des députés "constructifs" en compagnie de Thierry Solère, Franck Riester, Benoist Apparu, Lise Magnier, Jean-Louis Borloo. Alors qu'une étape importante pour son parti est en cours et que se met en place, dans une certaine effervescence, le nouveau gouvernement d'Edouard Philippe, on comprend qu'il ait tenu à rester dans la capitale.