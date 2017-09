Les scooters électriques partagés de Cityscoot bientôt à Nice

Un nouveau service de mobilité partagé va s'installer à Nice sur le créneau d'Auto bleue : Cityscoot. Ce service de location de scooters électriques partagés sera présenté demain jeudi après-midi à Nice à l'occasion de la semaine européenne de la mobilité qui se tient actuellement. Opérant déjà à Paris avec 1.000.000 de trajets réalisés, la société proposera, dès le début 2018, la location à la minute et sans abonnement d'un scooter électrique pour des déplacements quotidiens ou occasionnels. Aucune borne ne sera construite : les deux-roues Cityscoot seront stationnés sur les emplacements publics et géolocalisés sur une carte visible via une application mobile. Dotés d’une autonomie de 80 km, les scooters pourront être réservés en trois clics.

La présentation se fera rue Bréa à Nice par Bertrand Fleurose, Président-Fondateur de Cityscoot, en présence de Christian Estrosi, maire de la Ville de Nice et président de la Métropole.