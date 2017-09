Les scooters électriques partagés de Cityscoot bientôt à Nice

Comment Cityscoop va fonctionner à Nice Démarrage début 2018 Une première phase de test démarrera au premier trimestre 2018 avec une cinquantaine de scooters. L’ouverture du service suivra au printemps 2018 avec une flotte qui sera portée à 400 scooters au cours des premiers mois. Comment tester le service à nice en avant-première ? Les inscriptions sont ouvertes ! Rendez-vous sur www.cityscoot.eu/nice pour vous préinscrire à la phase d’expérimentation. 1.000.000 de trajets en un an, une location toutes les 10 secondes Le service est ouvert de 7h à minuit afin d’assurer le maximum de sécurité aux usagers, choix validé par la très faible sinistralité. Cityscoot enregistre dorénavant plus de 7000 locations quotidiennes à Paris, soit plus d’une toutes les 10 secondes. La distance moyenne parcourue par trajet est de 4km pour une durée moyenne porte à porte de 15 minutes. Une simple application smartphone pour louer Pas de clef, pas de carte magnétique, pas de borne de réservation ni de recharge… Grâce à l’application Cityscoot installée sur leur smartphone (Android et iPhone), les utilisateurs peuvent localiser un scooter disponible, visualiser son autonomie et le réserver gratuitement pendant 10 minutes, le temps de se rendre au scooter et de le déverrouiller à l’aide du code à quatre chiffres reçu. Un casque homologué est à leur disposition sous la selle avec des charlottes à usage unique pour l’hygiène. Pour terminer sa location, il suffit de le garer sur une place publique autorisée aux 2 Roues Motorisés. L’utilisateur ne se préoccupe jamais de recharger le scooter : l’équipe de maintenance Cityscoot se déplace jour et nuit en fourgonnette électrique afin de remplacer les batteries vides par des pleines. Pas d'abonnement Pas d’abonnement, pas d’engagement ! Seul l’usage du Cityscoot est facturé à la minute, entre 0,20 € et 0,28 €.