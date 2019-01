Les tendances des Réseaux Sociaux & d'Internet en 2019 (Keyrus)

Si vous voulez avoir une idée synthétique des tendances des réseaux sociaux et d'Internet en 2019, jetez un regard sur l'infographie réalisée par Keyrus, une société de conseil technologique spécialisée dans l'accompagnement des entreprises dans les domaines de la transformation numérique. Dans un avis d'expert présenté d'une façon très visuelle, Keyrus donne les grandes lignes des évolutions dans les différents secteurs de l'IT. Réseaux sociaux : l'ascension continue à vitesse fulgurante avec 51% d'internautes sur la planète contre 46% en 2018.

Vidéo : un chouchou qui continue de séduire à travers Instagram (fulgurant), Facebook (il se renforce), Youtube, Snapchat (en perte de vitesse). Social e-commerce : il change la donne avec 88% des individus qui consultent les avis clients avant de réaliser un achat et la montée des "influenceurs". Recherche vocale : elle ouvre la porte au V-commerce qui déjà devient le 4ème canal de vente. Enceintes connectées : l'ébullition avec 50% de parts de marché pour Echo amazon et 30% pour Google Home. Et puis, au chapitre du moins bon les "Fake News" qui visent à décrédibiliser une marque, une institution et auxquelles 3 Français sur 4 sont exposés.