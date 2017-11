Manqué : Nice ne sera pas Capitale Européenne de l'Innovation 2017

Manqué de peu. La Métropole Nice Côte d’Azur, qui figurait parmi les dix finalistes, ne sera pas cette année la Capitale Européenne de l’Innovation 2017. L’annonce des résultats a été faite aujourd’hui dans le cadre du Web Summit de Lisbonne, événement annuel majeur autour du web et des nouvelles technologies et c'est Paris qui a été désigné. La capitale, lauréate après trois années de participation, succède à Barcelone et à Amsterdam, lauréats 2014 et 2016. Mais la Métropole n'en a pas moins été distinguée et peut repartir confortée : elle a été désignée Ville Ambassadrice de l'Innovation en Europe.

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Christian Estrosi avait fait le voyage à Lisbonne. Beau joueur, il a salué Paris et s'est réjoui de la désignation de la Métropole. "Nice Côte d’Azur est reconnue comme l’une des dix villes d’Europe les plus innovantes, et cela doit nous encourager à amplifier notre travail pour aller plus haut", a-t-il déclaré. Et de rappeler que dès 2008, il a voulu que Nice fasse le pari de l’innovation, du numérique et des nouvelles filières industrielles. Des choix qui constituent la clé de voûte de la stratégie métropolitaine de développement économique, social, culturel, environnemental et qui aujourd'hui portent leurs fruits, a-t-il ajouté.