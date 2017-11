Marathon Nice-Cannes : ils seront 13.000 pour le 10ème anniversaire

Gâteau d'anniversaire géant à Cannes pour le 10ème anniversaire du marathon des Alpes-Maritimes qui retrouvera dimanche 5 novembre son parcours habituel avec un départ donné à 8 heures de la Promenade des Anglais.

L'an dernier, le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes, premier marathon français après celui de Paris, avait dû changer son itinéraire suite à l'attentat du 14 juillet 2016. Pour le respect des victimes, le départ n'avait pas été donné de la promenade des Anglais mais du grand stade de l'Allianz Arenas. Cette année, pour son 10ème anniversaire, dimanche 5 novembre, le marathon azuréen retrouvera son parcours habituel avec, pour quelque 13.000 participants, un départ à 8 heures sur la Prom', pour une arrivée sur la mythique Croisette de Cannes après 42,195 kilomètres de course, la plupart du temps en bord de mer.

Ouvert à partir de demain jeudi 2 novembre 16 heures sur la place Masséna, le Village Running Expo rassemblera les partenaires du marathon (ouverture jeudi de 16 à 20 heures, vendredi de 10 à 19 heures et samedi de 9 à 20 heures). Pour la course dimanche, trois formules sont proposées :

Le marathon complet sur les 42,195 km,

Le 2 x 21,1 km qui permet à deux coureurs de parcourir chacun un semi-marathon,

Le marathon relais pour participer à l’aventure en optant pour la formule en relais dans une équipe de 6 coureurs (de 3 km à 10,8 km chacun).

Ajoutons que pour célébrer ce 10ème anniversaire, il est prévu des animations musicales environ tous les deux kilomètres du parcours, tandis qu'un gâteau d'anniversaire géant attendra les coureurs à Cannes. Ajoutons qu'Azur Sport Organisation qui organise l'épreuve est aidée par 1.600 bénévoles et que, pour assurer le transport des participants et des spectateurs, la Région PACA a mis en place un dispositif TER renforcé dimanche avec, pour cette journée, un pass de libre circulation entre Nice et Cannes à 6€.