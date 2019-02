MAS Nice-Matin : la 1ère promotion de l'incubateur est annoncée

Six start-ups et deux projets médias ont été sélectionnés au titre de la première promotion du MAS Nice-Matin, le nouvel incubateur du groupe de presse régional. Ils seront accueillis à partir du 25 février pour un accompagnement de six mois renouvelable une fois. Découvrez-les.

Il avait été annoncé en septembre dernier. Il va se concrétiser aujourd'hui : le MAS Nice-Matin, lieu d'innovation lancé par le groupe de presse Nice-Matin accueille à partir du 25 février sa première promotion. Elle est composée de six startups et deux projets médias, qui seront accompagnés pendant une durée de six mois renouvelable une fois. Un appel à candidatures avait été lancé entre septembre 2018 et janvier 2019 pour recruter les premières promotions Startup et Média. Au total, une cinquantaine de startups et d'entrepreneurs médias ont postulé.

A la fin du processus de sélection, six startups ont été retenues pour intégrer la première promotion du MAS Startup. Il s'agit en majorité de projets d'innovation d'usage à destination du grand public, confirmant les synergies possibles avec le groupe de presse. Le MAS Média, quant à lui, a retenu deux projets médias pour sa première promotion. Les six startups et les deux projets médias se situant à des étapes différentes, le programme proposé se fera sur-mesure, en fonction de leurs besoins.

Les six startups de la première promotion du MAS Startup

- Dibster aide les passagers aériens victimes de retards, annulation ou surbooking à faire valoir leur droit et à obtenir les indemnités légales qui leur sont dues, de 250 à 600 euros par passager. Facebook Dibster : https://www.facebook.com/bonjourdibster/

- Bee Shary répond aux besoins des artisans-producteurs locaux de valoriser leurs produits et leur métier, tout en considérant les préoccupations des consommateurs : transparence, proximité, qualité et traçabilité. Leurs outils techniques permettent de mettre en réseaux ces deux communautés, tout en valorisant nos terroirs. Facebook Bee Shary : https://www.facebook.com/beeshary/

- Deserve Mi est une application de rencontres fonctionnant comme une compétition de séduction, avec un assistant intelligent intégré, présent pour sécuriser, relancer et proposer trois lieux de rendez-vous aux alentours, d'après les goûts communs. Instagram Deserve Mi : https://www.instagram.com/mi.app/

- Time N' Joy, lancé par d'anciens élèves de SKEMA Business School est une solution centralisant l'ensemble des évènements et des bon plans permettant à des utilisateurs de les retrouver en fonction de leur centre d'intérêt et localisation en temps réel. Twitter Time N' Joy : https://twitter.com/TimeNjoy

- ReadyPark est un service d'entraide, innovant, facilitateur, incitatif pour le stationnement en ville. Via une application mobile (Android & iOS), il permet aux utilisateurs, grand public comme professionnels, d'échanger des places de stationnement sur la voirie. ReadyPark s'inscrit dans le secteur en plein essor des "smart city" et en particulier du stationnement intelligent et de l'économie du partage. Site web ReadyPark : http://readypark.fr/

- YöMa Family permet aux particuliers de louer leurs articles bébé, en toute confiance et simplicité. Une solution simple, rentable et sécurisée pour les jeunes parents ou parents voyageurs souhaitant économiser et consommer de façon flexible et personnalisée d'une part, et pour les parents loueurs, souhaitant rentabiliser leur équipement et se désencombrer d'autre part. Facebook Yöma Family : https://fr-fr.facebook.com/yomafamily

Les deux projets médias de la première promotion du MAS Média

- Switch (on Paper) est une plateforme éditoriale en ligne destinée à éclairer le monde qui nous entoure par le prisme de l'art de notre temps. Elle s'adresse autant au monde de l'art qu'à tous ceux, curieux et chercheurs, qui souhaitent disposer d'un média d'information original sur l'art et la société. Site web Switch (on Paper) : https://www.switchonpaper.com/