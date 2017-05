MedPi à Monaco : les tendances du marché hi-tech grand public

Inspirer le présent et préparer le futur : c'est en quelque sorte la devise du MedPi, le marché high tech de la grande distribution, dont la 23ème édition se tiendra au Grimaldi Forum de Monaco les 16, 17 et 18 mai prochains. Cette rencontre d'affaires exclusive est dédiée aux décideurs d'achats de la grande distribution grand public qui ont la responsabilité des référencements des nouvelles technologies dans leurs enseignes. Le salon monégasque se propose ainsi de mettre en relation ces acheteurs des enseignes avec les représentants de marques qui souhaitent être référencées dans les réseaux de distribution grand public.

Plus que jamais cette année, l'ambition de ce salon est d'accompagner l'émergence des nouveaux marchés hi-tech. Aussi, en plein milieu du printemps, le MedPi monégasque donnera un aperçu des dernières nouveautés que l'on pourra trouver sur les rayons à la rentrée de septembre. Quatre workshops experts, qui permettront d'aborder des thématiques stratégiques, témoignent des axes forts du high tech 2017 : Santé bien être, Gaming PC, Petit électroménager et Smart Home. Des indications que l'on retrouvera dans les animations et contenus programmés : expérience Gaming VR avec Intel, espace Smart Home avec Context, espaces Ecomobilité, Lounge, zones de démonstrations de drones, guides des objets connectés, etc. Les grandes tendances du marché.