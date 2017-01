Métropole Nice Côte d'Azur : 1 M€ de l'Europe pour le smart city

La Métropole Nice Côte d'Azur a engagé depuis 2008 une politique de "smart city", multipliant les initiatives (réseau de capteurs, cabines "spot mairie", projet CityOpt, engagement dans les opérations smart grid comme Flexgrid, etc). Une démarche qu'elle va pouvoir renforcer grâce aux fonds européens. Lors du dernier comité de programmation des fonds FEDER 2014-2020 en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui s’est tenu à Marseille en décembre dernier, la Métropole a en effet décroché des financements à hauteur de 1 million d’euros. Ce qui vient après un premier financement accordé en début d’année 2016 pour le futur pôle d’échanges multimodal à l’ouest de la ville.

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) est un fonds structurel européen majeur. Il vise à renforcer la cohésion économique et sociale au sein de l’Union européenne en corrigeant certains déséquilibres régionaux. La Côte d'Azur, jusqu'à présent l'avait peu actionné. Pour Christian Estrosi, président de la Métropole, ces nouveaux financements vont permettre d’amplifier deux actions smart city déjà engagées et qui visent à améliorer la qualité de vie et la santé des habitants.

Le FEDER sera affecté dans le déploiement du projet de Monitoring Urbain Environnemental. Il servira à expérimenter à l’ouest de Nice des solutions numériques et innovantes afin d’améliorer la gestion de la ville, grâce à un réseau de plus de 3 000 capteurs, compteurs et éléments de réseau. Les bénéfices attendus sont des économies d’énergie, de coût d’exploitation, des réductions des émissions de pollution de l'air mais aussi la réduction des nuisances sonores et une amélioration de la qualité de vie des Niçois.

Grâce à ces fonds, cinq nouvelles cabines "Spot mairies" seront installées afin que les habitants puissent réaliser facilement et gratuitement leurs démarches administratives et d’état civil depuis une cabine reliée par un écran et un son haute définition à un conseiller du centre "Allo-Mairie". En février, les trois premières cabines seront en service au centre commercial Saint-Isidore, Nice Lingostière et à la gare SNCF Nice-ville.