MidemLab 2018 : les 20 start-ups qui transformeront l'industrie musicale

Quelles sont les start-ups qui transformeront l'industrie musicale de demain ? Le MidemLab s'est lancé à leur recherche en organisant, à l'occasion du Midem de Cannes (du 5 au 7 juin cette année), la plus grande compétition internationale dans ce domaine. Et l'on peut déjà avoir une idée de la nouvelle vague, celle de sa 11ème édition : il vient de dévoiler les 20 finalistes de la compétition 2018. L'intelligence artificielle pour composer ? L'enseignement des langues par la puissance de la musique ? De nouvelles applications de partage de musique ? Un LinkedIn des professionnels de la musique ? Des selfies voix et chanson en réalité virtuelle ? Ecouter avec la peau ? Résultat début juin à Cannes.

Pour ce concours, un nouveau record de participation a d'ailleurs été obtenu cette année avec 234 candidatures provenant de 42 pays différents, soit une augmentation de 68 % par rapport à 2017. A noter aussi que la moitié des candidats sont des startups créées en 2017 ou 2018. L'entrepreneuriat reste en pleine explosion. Voici ce que MidemLab a retenu dans ses filets. Des nominés répartis en 4 catégories avec à la sortie, un lauréat par catégorie. Comme bon nombre d'anciens finalistes il bénéficiera d'une superbe visibilité et de facilités pour s'établir et se développer dans l'écosystème de la musique.

- Création et éducation musicale

- Découverte musicale et distribution

- Marketing et data/analyse

- Hardware / Internet des objets : applications de réalité virtuelle et augmentée, haute résolution, IoT et objets connectés