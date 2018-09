Mieux vivre avec l'IA : les étudiants de SKEMA imaginent des solutions

Un hackathon d'un genre nouveau Ce hackathon d’un nouveau genre était organisé autour d’un coaching des étudiants sur chacun des campus et de plusieurs événements interconnectés en multiplex (ouverture, rencontres avec les professionnels et finale intercampus), ponctués par des sessions de questions/réponses sur Twitter : #ieSKEMA. Quelques chiffres en donnent l'ampleur : 3 campus connectés, près de 120 équipes et projets présentés, une équipe finaliste pour chacun des 3 campus, une finale interconnectée dans une chaude ambiance… Et un lauréat final atypique explorant de nouvelles voies dans le marché de l’Art. A l’occasion des rencontres avec les professionnels, les étudiants ont notamment eu le privilège d’échanger avec l’inventeur de SIRI, le Dr Luc Julia, Vice-Président Innovation - Samsung Electronics en Californie et directeur des centres de recherches de Samsung en IA. Des échanges se sont aussi développés avec Lionel Prévost, Professeur des Universités, Directeur de Recherche en IA au laboratoire LDR (Learning, Data & Robotics) de l’ESIEA. L’événement a associé les directions de l’innovation chez Microsoft, IBM ainsi que 7 startups qui ont présenté leurs services liés à l’IA et à l’innovation. Des chercheurs INRIA et de l’ESIEA ont aussi expliqué d’un point de vue technique ce qu’est l’IA et les outils de Machine Learning. Les projets des étudiants faisaient tous l’objet d’un "pitch" accompagné d’une vidéo.