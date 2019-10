MINES ParisTech Sophia : 3ème édition du Prix Pierre Laffitte

La troisième édition du Prix Pierre Laffitte, est programmée le 25 octobre de 9 à 16 heures à MINES ParisTech à Sophia Antipolis. Au cours de cette journée, 7 doctorants de deuxième année défendront leur thèse d’avenir devant un jury d’experts académiques et industriels. Il leur sera demandé de présenter leur travail de manière pédagogique, d’expliquer les verrous scientifiques et comment les surpasser. Ils devront démontrer à quel point leurs travaux de thèse influenceront le dynamisme et le renouveau de l’industrie française. Ce Prix est soutenu par les écoles doctorales SFA et STIC, l’EUR INCISE, de l’Université Côte d’Azur.

Ce troisième opus 2019, qui sera lancé par Vincent Laflèche, Directeur de MINES ParisTech, Jean-Marc Gambaudo, Président UCA, François Cauneau, Délégué MINES ParisTech Sophia Antipolis, est placé sous la tutelle de Pierre Laffitte, fondateur de Sophia Antipolis et ancien directeur de l'école des Mines de Paris. Trois projets seront récompensés et une médaille sera remise.

Les 7 candidats sont :