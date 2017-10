MIPCOM Cannes : la TV entre dans une époque post-numérique

Plus grand marché annuel global des contenus de divertissement pour toutes les plateformes, le MIPCOM s'est ouvert ce matin au Palais des Festivals. Jusqu'à jeudi les 14.000 participants se retrouveront à l'occasion de projections, conférences, soirées et suivront les dernières évolutions d'une planète TV qui termine sa révolution digitale et aborde l'époque du post-numérique.

Le MIPCOM, le "salon d'automne" des programmes audiovisuels qui débute ce matin lundi 16 octobre au Palais des Festivals de Cannes et se poursuivra jusqu'au jeudi 19, offre comme toutes les éditions précédentes, une formidable vitrine sur les évolutions de la planète TV. Et à chaque fois, ça décoiffe, avec une télévision qui se regarde de plus en plus à la demande, en "délinéarisé" et non plus en linéaire, qui se décline sur des plateformes multiples, se joue sur les mobiles et voit s'installer en grand les nouveaux et puissants entrants comme Netflix, Facebook, Snapchat et maintenant Amazon.

Les collaborations internationales, thème des conférences 2017

Plus grand marché annuel global des contenus de divertissement pour toutes les plateformes, le MIPCOM 2017 se porte quant à lui très bien. Les chiffres ont de quoi le rassurer : il rassemble 14.000 participants, regroupe 4.700 sociétés dont 2.000 exposants, 5.000 acheteurs pour près de 25.000 m2 de zones d'exposition. Cela pour quatre jours de rencontres, de projections et de conférences avec l'objectif de transformer cette animation en achats de programmes, en accords et, de plus en plus, en partenariats internationaux.

C'est d'ailleurs ce thème des collaborations internationales qui est le fil rouge des conférences 2017. Dans un marché sans cesse plus concurrentiel, les lignes de l’industrie se redessinent sous l’impulsion de modèles de collaboration inédits. Un seul but reste cependant in fine : identifier au plus tôt les meilleurs projets, les meilleurs talents, les meilleurs partenaires pour développer les succès de demain. Les leaders de l’industrie et les créatifs les plus influents viendront ainsi partager leur esprit visionnaire et leurs perspectives sur le futur de l’industrie du contenu.

Futurs formats et effets des plateformes émergentes dans une époque post-numérique

Quelques exemples. Le chef Gordon Ramsay (Hell's kitchen, Master Chef…) fêtera ses 25 ans d'animateur TV. Ricky Van Veen, Head of Global Creative Strategy, et Daniel Danker, Director of Video Product de Facebook, expliqueront tous les deux le rôle de plus en plus prépondérant de la vidéo aujourd’hui. Sean Mills, Senior Director of Content Programming, Snap Inc., donnera un keynote sur les avancées en matière de création de contenu pour mobile. Il parlera des partenariats avec les médias traditionnels, les chaines de télévision, les studios de cinéma et les producteurs indépendants, et traitera de la production de vidéo verticale.

Au fil des conférences et tables rondes, il sera également question de distribution digitale et de Réalité Virtuelle, des nouvelles formes de storytelling. Chairman de Vivendi Content, Dominique Delport fera part de ses réflexions sur l'avenir du contenu, les futurs formats et les effets des appareils et plateformes émergents dans une époque post-numérique. En liaison aussi avec les avancées technologiques, ce sera la toute première fois, dans l’histoire du MIPCOM et du MIPTV, qu’une fiction dramatique fera l’objet d’une projection officielle en 4K avec "Kurara : La Vie extraordinaire de la fille d’Hokusai Kurara", nouvelle production de NHK consacrée à la vie de l’artiste japonais le plus connu au monde. La 4K qui rentre désormais dans nos foyers avec une nouvelle génération de téléviseurs entièrement connectés....

Stars, VIP et temps forts du MIPCOM 2017

Les programmes ne sont évidemment pas oubliés. Quelques belles avant-premières sont au menu 2017. Ainsi pour "Britannia", première coproduction entre Sky Vision et Amazon US, pour "Counterpart" de Sony Pictures, pour "Trotsky", une série présentée dans le cadre de l'opération "Révolution russe du contenu" ou pour la fiction japonaise "Kurara".

Au chapitre des stars et VIP, il y aura aussi du monde sur le tapis rouge avec un mix de vedettes du petit et du grand écran. En tête d'affiche, Catherine Zeta-Jones (“Chicago”, “Ocean’s Twelve”), lauréate d’un Oscar et d’un Tony Award, et actrice principale de "Cocaine Godmother", présentée par A+E Networks. Parmi les temps forts également à noter, le cocktail d'ouverture, aujourd'hui, lundi 16 octobre, 19h30 au Carlton avec tapis rouge pour les stars et VIP, et le dîner de gala autour de la personnalité de l'année (David Zaslav, président et CEO de Discovery Communications), mercredi à 20 heures au Carlton également.