Monaco : 3 ans après son adoption, le télétravail a du mal à décoller

Bientôt trois ans ! C'est le 29 juin 2016 que Monaco a voté sa Loi sur le Télétravail. Elle offre la possibilité de créer ou de transformer des emplois comportant jusqu'à 2/3 de temps en télétravail. Quel est le résultat aujourd'hui ? La Jeune Chambre Économique de Monaco a cherché à faire le point et organise vendredi 1er mars à 8h15 au Café de Paris Place du Casino un petit-déjeuner conférence sur le thème "Télétravail : où en sommes-nous 3 ans après ?" Intégrée au droit du travail Monégasque, cette mesure a bénéficié à 500 des 46.000 salariés du privé relève ainsi la JCE Monaco (soit tout juste un peu plus de 1%), tandis qu'en France ils sont près de 25% des salariés à avoir recours au télétravail.

À l’occasion de cet événement, sera présentée une étude comparative sur le télétravail entre la France et Monaco. Le débat portera sur la suggestion de pistes d’améliorations du dispositif monégasque. Cette conférence sera également agrémentée de retour d’expérience d’entreprises l’ayant mis en place ainsi qu’un point de vue du côté managérial et salarié. Interviendront plus particulièrement Corinne Pirinoli, Directeur Ressources Humaines Monaco Telecom; Nadége Houdou, Avocat associé Cabinet Barthelemy Avocats; Jean Philippe Ackermann, Co-fondateur de Grow up Human Resources.