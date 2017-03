Monaco : la SBM va lancer avec GEG un "Resort Intégré" au Japon

La SBM (Monte-Carlo Société des Bains de Mer) vient d'annoncer un partenariat stratégique avec le groupe chinois Galaxy Entertainment Group pour concevoir, développer et exploiter un "Resort Intégré" (RI) au Japon. Il s'agit d'un complexe de loisirs qui offrirait "le meilleur de GEG et de la SBM". Les deux groupes de renommée mondiale se connaissaient déjà. Ils s'étaient rapprochés en juillet 2015. Le casinotier chinois était en effet entré alors dans le capital de la SBM en même temps que le groupe français LVMH, à hauteur chacun de 5%.

Lors d'un récent déplacement à Macao, le Prince Albert II de Monaco avait renouvelé son soutien total aux objectifs de ce partenariat engagé le 24 juillet 2015. Mais ce qui a ouvert la possibilité de réaliser ensemble un projet au Japon c'est, en décembre 2016, l'approbation par la Chambre Haute de la Diète du Japon de la "loi de promotion de la mise en œuvre de zones spécifiques de Resorts Intégrés" (ou loi de promotion des Resorts Intégrés). Une loi qui ouvre la voie à l'introduction future de RI dans le pays. L'annonce de GEG et de la SBM intervient 15 semaines après l'approbation de cette loi.

"Depuis l'ouverture de notre établissement phare Galaxy Macau en 2011, nous avons rapidement acquis une réputation dans le développement et l’exploitation de resorts intégrés parmi les plus incroyables du monde, et ensemble avec la S.B.M., nous sommes impatients de créer des expériences d’hôtellerie et d’entertainment encore plus exceptionnelles, dont nos clients pourront profiter dans les années à venir" a souligné le Dr Lui Che Woo, président de GEG.

Pour Jean-Luc Biamonti, Président-Délégué de la SBM, il existe "des similarités en termes de philosophie d'entreprise entre la S.B.M. et GEG. Un engagement profond dans le soutien aux collaborateurs de l'entreprise, à la communauté locale, à l'environnement, et dans le maintien de l’excellence de standards en phase avec les valeurs d’entreprise de la S.B.M., tant dans la conception de resorts de classe mondiale que dans le service proposé. Le succès de GEG en Asie contribuera certainement à la valorisation du portefeuille de la S.B.M".

De plus amples informations relatives au développement des activités de ces deux entreprises de luxe mondiales doivent être communiquées ultérieurement.