Monaco Telecom en passe de racheter MTN Chypre

Monaco Telecom repart dans des opérations de croissance externe. L'opérateur monégasque, désormais sous le contrôle de Xavier Niel, le patron de Free, a annoncé ce matin avoir trouvé un accord avec MTN pour l’acquisition de l’ensemble des parts de MTN Chypre. Il s'agit de l’opérateur télécom connaissant la plus forte croissance à Chypre, avec plus de 400 000 clients et un chiffre d’affaires de 123 M€ en 2017. Lancé en juillet 2004, MTN Chypre a obtenu la deuxième licence de téléphonie mobile à Chypre. Il est rapidement devenu un des opérateurs majeurs sur l’île. Dans les 5 dernières années, MTN Chypre a vu sa part de marché croître de 7%. Avant tout présent sur le mobile, MTN Chypre a récemment également lancé une offre fixe.

La transaction doit se conclure au troisième trimestre 2018. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement international de Monaco Telecom voulue par ses actionnaires, NJJ et le Gouvernement de la Principauté de Monaco. Elle vise à construire une présence régionale dans le bassin méditerranéen. Le savoir-faire en matière d’innovation de Monaco Telecom dans les domaines du mobile, de l’internet et de la télévision, combiné avec son expérience des marchés internationaux lui permettent aujourd’hui d’investir dans de nouveaux pays pour apporter des services de télécommunication de haute qualité à d’autres marchés.

Pour Martin Péronnet, Directeur Général de Monaco Telecom "MTN Chypre a une excellente équipe de management qui a su développer un réseau 4G de grande qualité et séduire un nombre croissant de clients dans les dernières années. La société épouse parfaitement notre ambition d’offrir à nos clients des services fixe et mobile très performants".

Pour cette opération, Monaco Telecom a été conseillé par Lazard Frères, Paul Hastings LLP, Goodwin et Deloitte.