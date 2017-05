Mouans-Sartoux : le Festival de la Photo ouvre la porte à Youtube

Le Photo Club de Mouans-Sartoux organise ce week-end du 13 et 14 mai et de 9 à 18 heures un grand festival de la photographie, ainsi qu'un Marathon Photo (samedi à 9h). C'est le rendez-vous annuel (la 31ème édition) des photographes amateurs et professionnels de la région PACA. Plus de 2.500 personnes sont attendues lors de ce week-end. Elles pourront venir admirer le travail d'artistes de renom, participer à des ateliers ou à un marathon photo le samedi 13 mai à 9h, écouter des conférences, etc.

Des nouveautés aussi cette année. Ainsi, le festival, qui a réussi sa transformation numérique, accueille Sébastien Roignant, le célèbre Youtubeur de F/1.4 qui propose un Workshop, une master class et une conférence autour de sa magnifique collection d’auteur "Soledad". Egalement parmi les bonnes surprises, la participation de Henri Chich et Jean-Daniel Tosello de la Fédération Française de Photographie avec une collection de macro photographies à couper le souffle. Au cours de cette journée, le photo-club Mouansois sort dans la rue et expose ses meilleures images au cœur de la ville. De nombreux visiteurs déambuleront dans les vieilles ruelles à la découverte de ses plus belles photos et participeront à son concours de selfie sur Instagram !

Cette année encore seront exposées plus de 500 photos dans toute la ville. Photographes professionnels et amateurs, photo-clubs et forums internet dévoileront leurs créations et le public sera appelé à voter pour son photographe préféré. Le gagnant du prix du public sera exposé au château l’année suivante. A découvrir ainsi les précédents vainqueurs et leur travail (Bernard Ferrando, lauréat l'an dernier et Mathilde Oscar, gagnante de l’année précédente).

www.festivalphotomouans.fr

Entrée 4€ (gratuit moins de 16 ans)

Sébastien Roignant. Cliquez sur la photo pour accéder sur son site Youtube.