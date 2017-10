Nice : clap première pour le "M1 Careers Day" de l'IAE

Ce sera la première édition mercredi 4 octobre à 9 heures du "Careers Day", journée dédiée au développement personnel des étudiants en 1ère année de Master de l’IAE Nice. Organisé par l'institut dans ses locaux (24 avenue des Diables Bleus à Nice) avec le concours d’experts et de responsables RH et en partenariat avec la Jeune Chambre Economique de Nice Côte d’Azur (JCE NCA) cet événement vise à préparer au mieux les étudiants pour leurs futures recherches de stage et d’emploi.

La journée débutera par une conférence plénière animée par des professionnels des ressources humaines qui feront un retour d’expérience sur leur carrière et partageront avec leurs étudiants leurs pratiques en matière de méthodes de recrutement.

Cette conférence sera suivie de plusieurs ateliers dans lesquels les étudiants découvriront l’art de se présenter, l’importance d’un projet professionnel, la technique de l’eye-tracking appliqué aux CVs et l’utilisation des réseaux sociaux dans la recherche d’emploi ainsi que le potentiel du marché de l’emploi dans le bassin PACA, le tout animé par des intervenants expérimentés et passionnés.

Interviendront dans ce cadre : Hôtel AC by MARRIOTT Nice, CCI Nice Côte d'Azur (EDRH), Caisse d’Epargne Côte d’Azur, Pôle Emploi, Apec, SB conseil, ADC, Job Opportun IT, EGEE PACA, Formation conférenciers, Sensations live by Angélique.

L’IAE Nice, Graduate School of Management de l’Université de Nice Sophia Antipolis, a été créé en 1966 afin de proposer un équivalent aux business schools américaines. L’école accueille chaque année près de 1.400 étudiants dont 43% d’étudiants étrangers représentant 108 nationalités.