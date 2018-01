Nice Côte d’Azur devient "Territoire d’Innovation de Grande Ambition"

Nice Côte d’Azur vient d'être sélectionné comme "Territoire d’Innovation de Grande Ambition" dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir. La Métropole fait partie des 24 dossiers retenus sur les 117 présentés. Un premier soutien de 400.000 € va permettre à Nice Côte d’Azur de financer les études complémentaires pour répondre à l'appel à projets, doté de 450 millions d’euros sur 10 ans, qui sera lancé en 2018 par l’Etat. Le projet présenté par la Métropole et ses partenaires vise à faire de notre territoire le laboratoire de l'innovation numérique appliquée à la gestion des territoires, à travers la création du Centre International d'Innovation des Territoires Intelligents.

Cet outil permettra d’inventer de nouveaux outils pour favoriser la participation des habitants aux projets locaux et de structurer un modèle de développement économique rentable et réplicable. Dans ce domaine, c'est une reconnaissance supplémentaire pour Nice Côte d'Azur, déjà labellisée Ville Ambassadrice de l’Innovation en Europe lors du dernier Web-Summit et lauréate en tant que pilote de plusieurs grands programmes européens.

Pour Christian Estrosi, président de la Métropole, cette sélection vient confirmer "la réussite du modèle de transformation économique et social engagé par la Métropole et ses partenaires dès 2008". Pour Jean-Marc Gambaudo, Président d’Université Côte d’Azur, "après l’IDEX qui situe Université Côte d'Azur comme l’une des 10 universités françaises intensives en recherche", ce nouveau succès "montre notre volonté de jouer un rôle moteur avec les collectivités locales et les entreprises pour le développement de notre territoire."