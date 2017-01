Nice dans le projet européen PRACTICIES contre la radicalisation

Avec le projet européen PRACTICIES, la Métropole Nice Côte d’Azur vient de remporter un appel à propositions de l’Union européenne lancé dans le cadre du programme européen de recherche et d’innovation Horizon 2020 sur la prévention et la lutte contre la radicalisation. "Ce projet, déposé à la fin de l’été 2016, quelques semaines après le terrible attentat du 14 juillet à Nice, vient conforter notre volonté de lutter par tous les moyens contre le fléau de la radicalisation islamiste en s’engageant dans des coopérations européennes et euro-méditerranéennes", a noté Christian Estrosi, président de la Métropole. Sera d'autre part organisé à Nice cette année, un grand colloque scientifique euro-méditerranéen sur la lutte contre la radicalisation islamiste.

PRACTICIES vise à développer une approche globale de la radicalisation dans l’Union Européenne, allant de la compréhension précoce du phénomène à l’amélioration de la protection des populations. Coordonné par le Professeur Alava de l’Université de Toulouse et expert UNESCO sur les questions de radicalisation violente et médias sociaux, le projet mobilisera des villes européennes et des réseaux de villes, des experts des domaines des sciences humaines, des sciences politiques, des sciences de l'information afin de mieux comprendre les racines humaines de la radicalisation violente et ainsi caractériser ces processus à partir de leurs origines afin de construire des outils innovants et concrets pour lutter contre la radicalisation.

Ancienne Garde des Sceaux, Rachida Dati, rapporteur au Parlement européen sur "la prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des organisations terroristes" fera partie du comité d’orientation du projet.