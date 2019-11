Nice : ExactCure ira à Slush (Helsinki) avec La Poste

Lauréate en juin dernier du concours French IoT de La Poste, la jeune pousse niçoise ExactCure, qui avait alors intégré un programme d'accélération de six mois, fait partie des 4 start-up que le groupe emmènera à Slush, le plus grand rassemblement de start-up du Nord de l’Europe et d'investisseurs au monde. Il se tiendra à Helsinki les 21 et 22 novembre. Au programme : conférences avec des intervenants internationaux, concours de pitchs, réunions business (10 000 rendez-vous prévus en 2 jours).

La préparation étant la clé d’une présence réussie, ces 4 start-up ont bénéficié d’un accompagnement complet réalisé en partenariat avec Business France. Le dispositif de préparation des start-up comprend, en amont de l’événement, un coaching personnalisé sur les techniques de pitch en anglais auprès des investisseurs et une présentation macro-économique du marché finlandais.

A Helsinki, la veille de Slush, les start-up bénéficieront d’une séance de préparation des rendez-vous avec les investisseurs et d’une session de mentorat prévue chez Redlynx, studio finlandais de développement de jeux vidéo, filiale d’Ubisoft. Pendant les deux jours du salon, chacune des quatre start-up réalisera cinq rendez-vous business qualifiés, préparés en amont avec le bureau Finlande de Business France.

Le projet de jumeau digital d'ExactCure, société fondée en 2018 et pilotée par Frédéric Dayan et Fabien Astic, vise à modéliser l’organisme de chaque individu pour donner à chaque patient son avatar numérique et aboutir à une médecine personnalisée grâce à la bio modélisation dynamique du patient. Le croisement des caractéristiques du patient et du médicament prescrit permet de suivre l’évolution et les effets dudit médicament chez son "jumeau digital" et de prévenir ainsi les risques liés à une contre-indication, décelée trop tard.