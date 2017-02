Nice : Helmut Newton pour le nouveau Musée de la Photographie

C'est le nouveau Musée de la Photographie Charles Nègre de Nice au 1, Place Pierre Gautier, qui sera inauguré jeudi 16 février à 12h30 avec en prime une exposition du célèbre photographe Helmut Newton. Ce musée remplace le Théâtre de la photographie et de l’image installé auparavant, boulevard Dubouchage, et qui a fermé ses portes fin 2015 pour laisser place à la troupe et à l'école que lance le comédien Francis Huster. Désormais installé dans le vieux Nice, le musée présentera des expositions temporaires monographiques des plus grands noms de la photographie ou des expositions thématiques sur les tendances de la photographie de l'origine à l’image numérique. A sa charge aussi de rassembler une collection photographique sur Nice et sa région et de devenir ainsi la "mémoire photographique" du territoire.

Pour l'inauguration, et bien dans la ligne que le musée s'est fixée, est proposée une exposition consacrée à l'œuvre d'Helmut Newton, baptisée "Icônes" et ouverte au public du 17 février au 28 mai 2017. Né en 1920 à Berlin, de père juif allemand et de mère américaine, Helmut Newton, est arrivé en France au début des années soixante, et s'est fait connaître pour ses photos de mode et ses nus féminins. Ses travaux apparaissent dans de nombreux magazines, en particulier dans Vogue. Son style, parfois d'une subjectivité sensuelle, est marqué par l'érotisme, par des scènes stylisées et, souvent, par une violence sous-jacente.

Conçue spécialement pour le Musée de la Photographie, l'exposition réalisée en collaboration avec la Fondation Helmut Newton à Berlin montre pour la première fois à Nice un ensemble d’images devenues iconiques. Le musée sera inauguré par Christian Estrosi, Président de la Région PACA et de la Métropole, Philippe Pradal, Maire de Nice, Marie-France Bouhours, Directeur Artistique du Musée de la Photographie et Matthias Harder, Conservateur de la Fondation Helmut Newton.

Helmut Newton, Amica, Mailand, 1982 – © Helmut Newton Estate