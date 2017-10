Nice : la French Tech Côte d'Azur inaugure son nouveau "totem"

La French Tech Côte d'Azur, qui avait quitté en juillet son premier bâtiment "totem" de Sophia Antipolis, inaugure lundi 16 octobre à 17 heures son nouveau "totem", au CEEI, la pépinière d'entreprises de la Métropole, dans l'immeuble Nice-Premium, au cœur de l'éco-vallée. Pour Nice, une reconnaissance du cap mis sur l’innovation, le numérique et les nouvelles filières, et un renforcement de son image de smart city internationale.

Le flambeau du bâtiment Totem de la French Tech Côte d'Azur passe de Sophia Antipolis à Nice et s'installe au CEEI, la pépinière de la Métropole, dans le quartier de Nice Méridia. Ce passage de relais se fera lundi 16 octobre à 17 heures sur le parvis de l'immeuble Nice-Premium (61 Avenue Simone Veil), avec l'inauguration en fanfare du nouveau bâtiment "Totem" de la FTCA. L'inauguration sera suivie de la Cérémonie Côte d’Azur Innovation Awards. Pour Nice, qui s'est lancé depuis 2008 dans une diversification économique et a fait le pari de l’innovation, du numérique et des nouvelles filières génératrices d’emplois et de croissance, c'est un peu une consécration de ses efforts. Ce totem French Tech vient renforcer son image de smart city mondiale, finaliste du Prix capitale Européenne de l’Innovation 2017.

Dans un premier temps, ce "totem" que réclame le label French Tech avait été installé dans l'ancien centre administratif de Sophia Antipolis, place Bermond (l'inauguration avait eu lieu en janvier dernier). Mais à l'usage, il s'était avéré que disposer d'un bâtiment ne suffisait pas. Encore fallait-il avoir les effectifs pour le faire vivre et donner corps au concept décliné par la French Tech. Ce que n'avait pas la jeune association French Tech Côte d'Azur, dont le bureau est par ailleurs en pleine réorganisation. D'où un repli en juillet dernier au Business Pôle de Sophia Antipolis et un relais pris aujourd'hui par Nice.

Le bâtiment "totem", tel que le définit la French Tech est lieu de référence, avec des espaces d’expérimentations, et des infrastructures réseaux des plus performantes. Il joue le rôle de vitrine pour l'écosystème régional, propose un lieu d'accueil et d'innovation pour les jeunes pousses et des accélérateurs pour les porteurs de projets à fort potentiel de rayonnement national et international. Pour la plupart, les "totems" de la French Tech bénéficient d'une localisation stratégique, au sein de nouveaux pôles d'attractivité ou de quartiers en mutation. Dédiés aux filières numériques, ils sont à même de proposer de nombreux services (co-working, incubation, accélération, FabLab pour le prototypage) ainsi que des lieux d'échanges ou d'exposition.

L'inauguration du nouveau "totem" azuréen se fera par le préfet Georges-François Leclerc et Christian Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole en présence de : Marine Brenier, députée ; Christian Tordo, adjoint au maire de Nice délégué à l’économie; Christian Gazquez, directeur de la Pépinière d’entreprises (CEEI) ; Cédric Messina, représentant Eric Leandri, président de la French Tech Côte d'Azur ; Philippe Garcia, président et le board de Nice Start(s) Up…