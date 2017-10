Nice : la Légion d'Honneur remise ce soir à Philippe Pradal

Premier adjoint au maire de Nice, président de Commission à la Métropole Nice Côte d'Azur, président du Conseil d'Administration de la Fondation Lenval, Philippe Pradal, qui fut maire de Nice de juin 2016 à juin 2017, recevra les insignes de Chevalier la Légion d’Honneur des mains de Christian Estrosi, son prédecesseur et successeur à la tête de la ville et président de la Métropole. La cérémonie aura lieu ce soir mercredi 27 octobre à 19 heures au Palais des Rois Sardes (place Pierre Gautier) à Nice, en présence de Georges-François Leclerc, préfet des Alpes-Maritimes. Cette distinction vient souligner le parcours d’un homme engagé et fortement investi dans la vie politique locale.

Philippe Pradal a endossé très tôt des fonctions électives. Elu Vice-Président du Forum Etudiant puis Représentant des étudiants de Licence au Conseil de l’Unité d’Etudes et de Recherche Droit et Sciences Economiques en 1983, il siège au sein de ce Conseil jusqu’en 1985. Dans le cadre de ce mandat, il est appelé à siéger au sein de la Commission Pédagogie de l’Université de Nice Sophia Antipolis.

En 2008, il est élu Conseiller Municipal de la ville de Nice et Conseiller Communautaire de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale Nice Côte d’Azur. Il est désigné ensuite 1er adjoint en 2013, avant de devenir maire de Nice, remplaçant Christian Estrosi qui avait été élu président de la Région PACA.

Depuis le 1er Janvier 2012, Philippe Pradal est président de Commission à la Métropole Nice Côte d’Azur. A ce titre, il est sollicité pour intervenir devant la formation inter-juridictionnelle de la Cour des Comptes sur l’organisation de la Métropole. Depuis 2013, il exerce également la présidence de la Fondation Lenval. Conjuguant également engagements professionnels et bénévoles dans les secteurs associatif et syndical, il a participé entre autres à la création de la Banque Alimentaire dans les Alpes-Maritimes.