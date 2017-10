Nice : la reprise en régie d'Acropolis devant le Conseil municipal

La reprise en régie municipale du Palais des Congrès de Nice, l'aménagement d'une halle du goût dans la gare du Sud, la création d'un centre d'information et de documentation sur la radicalisation et le terrorisme à la mémoire des victimes du 14 juillet 2016 : ce sont là quelques-unes des dix-sept questions à l'ordre du jour de la séance publique du Conseil municipal de Nice, demain jeudi à 8h30, en salle du Conseil de la Mairie. Il sera également question du remplacement de Dominique Estrosi-Sassone qui a dû abandonner ses délégations pour raisons de cumul des mandats.

Plus en détail, parmi les délibérations à l’ordre du jour, il est proposé notamment au Conseil Municipal :

- Attentat du 14 juillet 2016. Projet de création d'un centre d'information et de documentation sur la radicalisation et le terrorisme autour de la mémoire des victimes de l'attentat du 14 juillet 2016. Il s'agira de perpétuer la mémoire des victimes mais aussi de mener un combat pour la défense de nos valeurs universelles et de la démocratie.

- Suppression du canon de midi le 14 juillet. Dès le 14 juillet 2017 déjà, journée consacrée au recueillement et à la solennité en mémoire des victimes de l’attentat de Nice, Christian Estrosi avait souhaité supprimer le coup de canon du midi. Il est proposé que cette initiative soit désormais renouvelée chaque 14 juillet.

-Transports. Occupation de l'espace public par des cycles à trois roues : adoption du principe d'une mise en concurrence pour l'octroi des autorisations d'occupation du domaine public.

-Développement économique – tourisme – événementiel. Délégation de service public pour l'exploitation du Palais des Arts, du Tourisme et des Congrès et du Palais des Expositions Acropolis. Déclaration sans suite, reprise en régie, création d'un comité de pilotage.

- Urbanisme. Halle de la gare du Sud avec un bail emphytéotique administratif à consentir à la société Banimmo France. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la proposition du comité de sélection quant à la désignation de la société Banimmo France comme lauréat de l'appel à projets portant sur l'ancienne halle aux trains de la Gare du Sud en vue de développer le concept d'une "halle gourmande".

- Solidarité. Secours exceptionnel pour la reconstruction des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy avec le versement d'un montant de 100 000 euros au profit de La Croix-Rouge française afin de permettre à la ville de Nice d'apporter son soutien aux populations sinistrées des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, suite au passage de l'ouragan Irma.

Rappelons que comme pour les autres conseils, cette séance sera diffusée en direct sur le site de la ville de Nice : www.nice.fr.