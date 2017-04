Nice : la révolution digitale aux Conférences de l'Entreprise

C'est le thème central du numérique qui a été retenu pour la 4ème édition niçoise du cycle Les Conférences de l’Entreprise (LCE) demain mercredi 26 avril de 14 heures à 21 heures sur le Campus de l'EDHEC Nice. En pleine révolution digitale, des tables rondes et ateliers seront ainsi montés pour apporter des réponses d'experts et des témoignages d'entreprises. Au cours de cette session, sous la bannière du numérique, seront abordés des sujets comme le nouveau mode de collaboration et de communication interne et externe (digital workplace, internet, réseaux sociaux), la dématérialisation et sécurité digitale, les défis du numérique, les nouvelles formes de financement, l'intelligence d’un territoire connecté au service des métiers…

Autant de questions qui seront traitées sous l'angle de l'accompagnement et du financement des entreprises placé au cœur de ce cycle LCE organisé par l'ANACOFI (Association nationale des conseils financiers), l'EDHEC Business School et BA06, l'accélérateur azuréen. L'entrée est gratuite mais l'inscription obligatoire. Les visiteurs attendus sont bien sûr des chefs d'entreprises, des particuliers souhaitant investir "intelligent et utile", mais également tous les conseils à l’entreprise et aux chefs d’entreprises (conseils en gestion de patrimoine, conseils en haut de bilan, experts comptables, banquiers, avocats, notaires, ...) ou encore les entreprises à la recherche de financement et de sources de développement.

Comme pour les précédentes éditions, un volet est dédié aux start-ups. Après les tables rondes et ateliers, un concours de pitch de présentations est organisé suivi par la remise du trophée puis par la clôture de la journée avec un business meeting propice au networking.