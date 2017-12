Nice : l'accélérateur Allianz accueille sa sixième promotion

Cinq nouvelles start-ups ont commencé leur programme d'accélération pour une durée de 5 mois : Carfit (prévention des pannes de voiture), Jubiwee (expérience employé), Monuma (expertise de biens à distance), Neuroprofiler (accompagnement des conseillers financiers) et Toucango (prévention de l'endormissement pour les conducteurs). Coup de flash également sur le bilan des 5 premières saisons de l'accélérateur.

Une nouvelle promotion, la sixième, pour l'accélérateur Allianz installé à Allianz Riviera, le grand stade de Nice. Cinq start-up jugées prometteuses par le jury de sélection ont été retenues pour le Winter Bach#3. Elles couvrent les domaines de la cyber sécurité, de l'intelligence Artificielle, de la prévention en mobilité, des objets connectés et de l'insurtech. Carfit (dispositif de prévention des pannes de voiture), Jubiwee (outils d'amélioration de l'expérience employé), Monuma (appli d'expertise de biens à distance), Neuroprofiler (accompagnement des conseillers financiers dans la prise de risque) et Toucango (prévention de l'endormissement pour les conducteurs de camions ou de car) ont commencé leur programme d'accélération dès décembre pour une durée de 5 mois.

Classé 3ème accélérateur français (1er corporate, 1er en région) en 2017 par l’analyste américain CBInsights, l'accélérateur Allianz après deux ans et demi d'activité, peut déjà se targuer de quelques belles réussites comme celle, la plus récente, d'Allo Media. Cette start-up de la cinquième édition a levé 8 M€ auprès de Red River West pour se développer à l'international.

Au bilan des cinq saisons, Sylvain Théveniaud, directeur de l'accélérateur, cite entre autres 25 startups accélérées, 52 M€ levés pendant la période d’accélération (dont 32 M€ pendant l’accélération et déjà 20 M€ en post accélération), une forte attractivité avec des candidatures de plus de 20 pays, deux programmes de co-accélération engagés avec d’autres grands groupes (Oui.sncf, Sanofi), une vingtaine de Proof Of Concepts et une dizaine de projets en co-création avec les startups. A ajouter un focus qui se renforce sur la mobilité, les véhicules autonomes et connectés, focus bien aligné avec la consolidation d’une Automotive Valley à Sophia Antipolis.