Nice : le 22ème Festival du Livre sur le thème de "La Méditerranée"

Le 22ème Festival du Livre de Nice se déroulera du 2 au 4 juin dans les Jardins Albert 1er (entrée libre, ouverture de 10 à 19 heures). Son programme, articulé autour du thème de "La Méditerranée", proposera des rencontres, débats, colloques, conférences, tables rondes et animations tout public… Pour cette grande fête du livre, plus de 200 écrivains (romanciers, essayistes, poètes, polémistes, historiens, célébrités) se retrouveront sous la présidence de Paule Constant de l’académie Goncourt et de Dany Laferrière de l’Académie française.

Mettre le Festival du Livre de Nice cette année sous la bannière bleue de la Méditerranée revient à l’ouvrir à l’histoire et aux histoires, au monde et aux mondes, à toute la littérature et à toutes les littératures. C'est ce programme qui sera présenté mardi 16 mai à 14h15 à la villa Masséna par Christian Estrosi, redevenu maire de Nice, qui désignera dans la foulée le lauréat du prix Nice Baie des Anges 2017. Ce prix sera remis en ouverture de la 22ème édition du Festival du Livre de Nice le vendredi 2 juin.

Parrainé et doté par la Ville de Nice, le prix Nice Baie des Anges récompense, depuis 22 ans, un roman paru dans les 12 mois précédant le Festival du Livre de Nice. Le jury, présidé par Franz-Olivier Giesbert, avait couronné l'an dernier l’écrivain Akli Tadjer, pour son roman La Reine du Tango publié aux éditions JC Lattès. Il aura à choisir cette année entre les huit romans de la sélection 2017 :