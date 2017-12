Nice : le CIU Santé reconnu pour la recherche et l'innovation

Une bonne nouvelle pour le Centre d’Innovation et d’Usages en Santé (CIU Santé) de Nice. L'association créée en 2010 à l’initiative du CHU de Nice, de l’Université Nice Sophia-Antipolis et du pôle de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées pour accompagner l’innovation en faveur de la santé, a obtenu les agréments Crédit d’impôt recherche (CIR) & Crédit d’impôt innovation (CII) pour la période 2017-2021. Déjà certifié ISO 9001 et Centre Expert de l’association France Silver Eco, le CIU Santé devient par cet agrément un bureau d’études reconnu et certifié par les autorités publiques françaises.

C’est un gage de qualité supplémentaire apportée à son expertise mais, encore plus intéressant, par l’obtention de ces agréments, le CIU Santé est référencé sur le site du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en tant que prestataire de services éligibles au CIR/CII. L’agrément CIR/CII est une mesure majeure de soutien aux activités de recherche et de développement des entreprises quel que soit le secteur dans lequel elles travaillent. Il a été obtenu par le CIU Santé pour une période étendue de 5 ans et concerne l’ensemble des projets éligibles réalisés depuis 2017 avec le centre expert.

Désormais, les entreprises qui engagent des dépenses de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental (prototypes ou installations pilotes) avec le CIU Santé peuvent ainsi, sous certaine conditions, bénéficier du CIR en les déduisant de leur impôt ou, pour les PME, bénéficier du CII pour la conception et/ou à la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes d'un produit nouveau.