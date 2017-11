Nice : le France Digitale Tour s'arrête à l'Accélérateur Allianz

La nouvelle étape du France Digitale Tour aura lieu à Nice à l'Accélérateur Allianz, le 7 décembre prochain de 10 à 17 heures. Comme pour l’étape parisienne du 27 novembre, des échanges privilégiés entre Vcs et startups sont au programme de la journée. Pour les porteurs de projets, une occasion unique d’échanger en one to one, en mode speed-datings, avec des investisseurs de renom. La matinée sera consacrée à la présentation du Manifeste des Startups, issu des consultations menées auprès des entrepreneurs de toute la France, et d’entrepreneurs français à l’étranger en 2016. France Digitale a émis 16 propositions pour une Startup Nation et repart en consultation pour échanger sur les propositions émises.

Le programme

10h : accueil des participants et ouverture de la journée par Jacques Richier , PDG d’Allianz France

, PDG d’Allianz France 10h30 : Présentation du Manifeste des Startups par Rachel Delacour, Vice-Présidente de France Digitale & CEO Bime by Zendesk

Vice-Présidente de France Digitale & CEO Bime by Zendesk 11h : échange avec les entrepreneurs niçois

11h30 : Intervention d'un élu local et échange avec les entrepreneurs

12h30 : Pause déjeuner

14h – Présentation de l’après-midi networking

14h10 – Pitch des VCs / 2min par VC

14h40 – Sessions de networking VC / Startups (20 minutes par startup + pause café prévue) : six sessions

17h, fin des sessions networking

