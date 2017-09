Nice : le rendez-vous des associations fête ses 20 ans

Le rendez-vous des associations de la Ville de Nice fête son 20ème anniversaire samedi 10 septembre de 10 à 18 heures au Palais des Expositions avec un programme mêlant stands d'information, animations et spectacles en tout genre. Entrée libre et gratuite. Seront ainsi rassemblées pour une journée associative, festive et sportive, 300 associations évoluant dans les domaines du sport, de la culture, du patrimoine, de la santé ou du vivre ensemble. L'occasion de découvrir, ou redécouvrir l’ensemble des activités, services ou prestations que proposent les associations niçoises mais aussi d'assister à des spectacles et démonstrations sportives.