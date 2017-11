Nice : le Salon Studyrama Grandes Ecoles samedi à Acropolis

Quelle filière choisir ? Ecole de commerce ou d'ingénieurs ? Intégrer une "prépa" ? Laquelle ? S'orienter vers un bachelor ? Pour les jeunes lycéens qui vont passer leur bac, comme pour ceux qui ont déjà franchi cette étape, ces choix sont importants. Ils conditionneront leur avenir et pèseront lourd. C'est pour les aider à y voir plus clair et à balayer les options à leur portée que se tient samedi 11 novembre au Palais des congrès Acropolis le Salon Studyrama des grandes écoles de Nice. Pour les lycéens de Terminale, comme pour les élèves de classes préparatoires, les diplômés de BTS, DUT, licence ou Bachelor, c'est l'occasion d'ouvrir le panorama et de rencontrer les responsables des différentes formations, des classes préparatoires, ainsi que des représentants des grandes écoles (d'Epitech Nice à SKEMA Business School en passant par CPE Lyon, International University of Monaco, The Sustainable Design School, Cannes Aviation Academy et bien d'autres), ou encore des étudiants qui pourront témoigner de leur vécu.

Gratuit. Ouvert de 9 à 17 heures à Nice Acropolis, Espace Méditerranée.

