Nice : l'EDHEC dans le Top 30 mondial des business schools

L'EDHEC en forte progression dans le dernier classement du Financial Times publié hier lundi, classement dominé par l'Espagnol Iese Business School et le Suisse IMD. La grande école de commerce installée à Nice se trouve en 29ème position du classement combiné du Financial Times Executive Education, entrant ainsi dans le Top 30 mondial des meilleures business schools dans le monde. L’EDHEC gagne en effet 7 places dans le classement annuel "Custom Programmes", qui évalue les programmes sur-mesure pour les entreprises et enregistre la même hausse dans le classement "Open Programmes", portant sur les programmes inter-entreprises pour cadres et dirigeants.

C’est la 4ème école française du classement, après HEC, l’ESSEC et l’ESCP. Dans l'un des deux volets, le classement des programmes sur-mesure pour les entreprises, l’EDHEC se positionne cette année au 22ème rang mondial et au 3ème rang des écoles françaises, après HEC et l’ESSEC. Elle obtient les meilleurs scores sur les critères de "Fidélisation des clients", "Qualité du corps professoral", "Accompagnement des participants " et "Design des programmes".

L’EDHEC poursuit ainsi sa dynamique dans les classements mondiaux. Elle a cette année gagné 11 places dans le classement FT European Business Schools (14ème) et 10 places dans le classement FT des MBA dans le monde.