Nice : Olivier Sassi, nommé directeur général de l’EPA Éco-Vallée

Directeur général adjoint depuis 2014, Olivier Sassi (à droite sur la photo), 38 ans, X Pont, succède à partir de demain vendredi à Pascal Gauthier qui rejoint le service économique régional à l’Ambassade de France à Berlin et qui, arrivé il y a quatre ans, aura battu des "records de longévité" à ce poste. La nomination d'Olivier Sassi, alors que désormais les grues sont là et les immeubles poussent, va également dans le sens d'une continuité.

Cette fois c'est officialisé : Olivier Sassi est le nouveau directeur général de l’Établissement Public d’Aménagement Éco-Vallée Plaine du Var (à droite sur la photo ci-dessus en compagnie de Pascal Gauthier à qui il succède et de Christian Tordo, au centre, président de l'EPA). Il a été nommé par arrêté du Ministre de la Cohésion des Territoires hier, mercredi 30 août 2017. Il succède à Pascal Gauthier qui rejoint le service économique régional à l’Ambassade de France à Berlin. Lors du pot de départ de Pascal Gauthier, lundi, Olivier Sassi avait alors préféré rester prudent, attendant que sa nomination paraisse au J.O, le Journal Officiel. C'est fait. Olivier Sassi, 38 ans, X-Ponts, occupera désormais le poste de directeur général après avoir été directeur du développement et des projets de l'EPA Éco-Vallée de 2010 à 2014 puis directeur général adjoint à partir de 2014.

Pascal Gauthier aura battu tous les records de longévité à ce poste...

Cette nomination indique aussi qu'un choix de continuité et de stabilité a été fait. Ce n'était pas forcément gagné pour cette OIN azuréenne (opération d'intérêt national) où l'Etat travaille de concert avec les collectivités locales. Lors de la cérémonie officielle organisée lundi Villa Masséna à Nice pour Pascal Gauthier, Christian Tordo, président de l'EPA et adjoint au maire de Nice, avait regretté que par le passé les directeurs de l'EPA se soient succédés à vitesse parfois accélérée. Difficile alors de mener une action de fond. Nommé il y a quatre ans, Pascal Gauthier qui aura battu à ce poste tous les records de longévité a eu le temps d'orchestrer le véritable démarrage de cette grande opération d'aménagement territorial.

Durant ces quatre années, l'Eco-Vallée qui jusqu'alors tenait de l'Arlésienne (on en parlait beaucoup mais on ne voyait pas grand-chose sortir) est devenue une réalité. Comme l'a souligné Georges-François Leclec, préfet des Alpes-Maritimes, "si vous regardez la plaine du var aujourd'hui il y a des grues. On fait des choses." Ainsi, entre le commissariat des Moulins et l'immeuble Nice Premium, plusieurs immeubles ont déjà été construits, tandis que d'autres projets sortent de terre et que de nouveaux quartiers se dessinent dans l'espace urbain. Un décollage auquel Pascal Gauthier n'aura pas été étranger.

Le Grand Arénas accélère

Ayant suivi cette montée en puissance, connaissant déjà bien les problématiques et les enjeux liés au territoire de l’Éco-Vallée et de l’ensemble des projets en cours, Olivier Sassi qui prend ses nouvelles fonctions demain, vendredi, entend poursuivre la dynamique engagée par l’EPA sur ses chantiers d’envergure. Cela alors que dès cette rentrée, de nouvelles étapes s’engagent pour les projets prioritaires.

En liaison avec l'aéroport, le Grand Arénas (le nouveau quartier d’affaires international) accélère notamment. Dans les mois à venir, vont être engagées les réalisations de l’immeuble Connexio (12 000 m2 de bureaux et équipements, conçu par l’architecte Marc Barani) et Unity (un bâtiment de 18 200 m² de bureaux et commerces, conçu par l’agence d’architecture SCAU, en partenariat avec EDF Optimal Solutions).

À cinq minutes de l’aéroport international Nice Côte d’Azur, Grand Arénas s’organise autour d’un Pôle d’Échange Multimodal et de liaisons rapides pour créer un nœud de connexion majeur et structurant de l’Éco-Vallée. Outre le lien avec l’aéroport, il regroupera une gare ferroviaire, une gare routière et le tramway dont la réalisation est en cours.

Des chantiers en cours et à venir sur Nice Méridia

Sur Nice Méridia (la technopole urbaine), deux chantiers sont en cours : Anis (6 750 m² de bureaux, Pitch Promotion / Laisné Roussel) et Pléiade & Odyssée (8 700 m2 de logement commandités par Amétis et Ideom et conçu par les Ateliers Jean Nouvel). Ces bâtiments impulsent la réalisation d’espaces publics nécessaires à la qualité de vie des futurs usagers et habitants. Aussi l'aménagement de la ZAC Nice Méridia se poursuit-il avec la création de deux parcs urbains et de nouvelles voies destinées à desservir les premiers logements. Ce chantier débutera par la reprise de l’avenue du Docteur Robini.

Pour la suite des réalisations, deux permis ont été obtenus : Palazzo Méridia (7 900 m² de bureaux et plateaux tertiaires, par Nexity Ywood / Architecture Studio) et l’IMREDD (Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et du Développement Durable), porté par l’université et conçu par l’architecte Marc Barani, pour un programme de 5 000 m² préfigurant un projet plus important de pôle universitaire dans Nice Méridia, favorisant la recherche, l’innovation et la création d’entreprises.

Le lauréat du projet Destination Mérida (70.000 m2), lieu de référence architecturale et urbaine, centralité de Nice Méridia sera quant à lui désigné dans les mois à venir parmi les quatre équipes sélectionnées en mars dernier pour le concevoir. Ce nouveau quartier proposera autour d'une place animée, logements, hôtellerie et parahôtellerie, commerces et services de proximité, tertiaire et espaces verts.

D'autre part, sur le territoire de la Métropole, deux concertations préalables à la création de ZAC sont en cours à Saint-Jeannet et Gattières pour des projets particulièrement respectueux de l’environnement et du paysage exceptionnel dans lesquels ils s’inscrivent. En perspective, autant de chantiers à suivre pour Olivier Sassi, le nouveau directeur de l'EPA Eco-Vallée Plaine du Var.

Olivier Sassi devant le quartier Nice Méridia, la future technopole urbaine à l'ouest de Nice.