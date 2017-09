Nice : rendez-vous aux Entreprenariales jeudi 30 novembre

Save the date! La prochaine édition des Entreprenariales aura lieu à Nice le jeudi 30 novembre de 9 à 19 heures. Comme les précédentes elle se tiendra au Stade Allianz Riviera et réunira autour du thème "Les vertus de la confiance et de l’intelligence collective", une centaine d’exposants, plus de 80 stands et des invités prestigieux qui animeront des conférences, des tables rondes, des ateliers et des événements. Près de 3000 visiteurs sont attendus. L’objectif n'a pas changé : apporter aux dirigeants d’entreprises en un même lieu, au cours d'une seule journée, toute l'information nécessaire à la gestion et à la création de leur entreprise, et leur permettre ainsi de trouver des solutions concrètes à leurs problématiques de développement et de management.

Le choix de la confiance et de l'intelligence collective comme fil conducteur cette année ? Explications de Bruno Valentin, vice-président de l’UPE06. "Contrairement aux idées reçues, le principal ressort de la performance de l’entreprise n’est ni la stratégie, ni la structure, ni les techniques. C’est un facteur immatériel et difficilement quantifiable, la confiance." Et d'ajouter que "pour un Manager, donner sa confiance à ses collaborateurs, c’est stimuler l’intelligence collective dans l'entreprise et libérer le potentiel des équipes en donnant tout son sens au travail de chacun." CQFD.