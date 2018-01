Nice : Salon Studyrama des études supérieures vendredi et samedi

Nice accueille au Palais des Expositions aujourd'hui vendredi 19 et demain samedi 20 janvier le 18e salon Studyrama des Études Supérieures et le 6e salon des Formations Internationales. Ce salon de référence propose aux 42.000 étudiants du département et leurs parents plus de 1.500 formations admissibles de Bac à Bac+5, en initial ou en alternance. Quelque 200 établissements publics et privés sont représentés, notamment des universités, des lycées (BTS), des prépas, ou encore des Centres de Formation des Apprentis. Nouveau cette année : un pôle Art, Mode, Design permettra aux visiteurs de découvrir les formations spécifiques à ce secteur et les métiers auxquels elles préparent.

L'inauguration du salon, en présence de Christian Estrosi, président de la Métropole, d'Emmanuel Ethis, Recteur de l’Académie de Nice et Nicolas Fellus, Directeur des Médias et des Salons Studyrama aura lieu ce matin, vendredi à 11h30.