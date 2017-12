Nice : sur le créneau de l'e-billetterie, Wilout lève 400.000€

Lancée il y a deux ans par Antoine Agnetti et Raphaël Coulmeau, couvée par l’incubateur EYE de l’EDHEC Business School à Nice, la jeune pousse a développé une application mobile qui permet d'acheter ses e-billets et qui joue le rôle de guide intelligent des sorties. La levée de fonds vise à accélérer le développement géographique sur la région PACA.

Startup incubée dans l’incubateur EYE de l’EDHEC Business School à Nice, Wilout vient de réaliser une levée de fonds de plus de 400.000€ afin d’accélérer son développement et de partir à la conquête du marché de la billetterie. La jeune société lancée par Antoine Agnetti et Raphaël Coulmeau, amis depuis le lycée, s'est spécialisée en effet dans les solutions de billetterie polyvalentes. Elle a tout particulièrement jumelé à son système de billetterie une application mobile entièrement gratuite. Une application qui se propose d'être le guide intelligent des sorties de la région PACA. Fort de leurs premiers succès, les deux amis, qui sont entrés il y a deux ans dans l’aventure entrepreneuriale alors qu'ils avaient à peine 19 ans, souhaitent aujourd'hui donner une autre dimension à Wilout.

L'application mobile gratuite de Wilout centralise des suggestions de lieux, de sorties et un calendrier d’événements. Depuis cette application, les utilisateurs peuvent acheter leurs e-billets pour leurs concerts, spectacles ou encore festivals préférés. Ainsi les organisateurs de manifestations peuvent commercialiser leurs e-billets à la fois sur la plate-forme Wilout et également auprès de leur communauté grâce à des mini sites mis en place par Wilout.

La levée de fond va permettre d'accélérer le développement géographique. Son récent lancement dans la région marseillaise donne le ton. Une première étape pour un objectif qui est de conquérir le marché de la billetterie en ligne de la région PACA. Fort de sa communauté d’utilisateurs et de son système de billetterie polyvalent, la jeune start-up souhaite désormais se positionner comme un acteur important de la e-billetterie auprès des organisateurs d’évènements.

Sortie en août 2016, l'application Wilout a été téléchargée plus de 12.500 fois. Trois cents soixante-dix établissements sont référencés et plus d’un demi-million de pages ont été vues sur cette période. Des partenariats ont déjà été noués avec de nombreux acteurs du monde de l’évènementiel et Wilout compte continuer maintenant poursuivre sa montée en jouant de ses trois principes fondamentaux : qualité, simplicité et proximité.