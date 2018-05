Nice : un colloque scientifique et artistique sur "L'ère du Temps"

Un nouveau colloque scientifique et artistique interdisciplinaire sur la thématique du Temps : c'est ce que lance l'Université Cote d’Azur qui annonce pour la première édition la participation de prestigieux scientifiques et artistes tels que Etienne Klein, Aurélien Barrau ou Nicolas Folmer. Cette "première" aura lieu du 7 au 9 juin prochains à Nice et se tiendra au Théâtre du Grand château de Valrose pour les deux premières journées réservées à un public académique (étudiants, doctorants, chercheurs, scientifiques, etc.) et au Théâtre National de Nice pour la troisième et dernière journée qui sera elle ouverte à tous les publics et aux Niçois en particulier.

Intitulé "L’ère du Temps", ce colloque réunira pour la première fois dans la région niçoise des physiciens, biologistes, sociologues, ethnologues, informaticiens, philosophes et artistes afin de partager et d’étayer avec le public leurs réflexions sur le concept majeur du Temps. En marge du colloque, plusieurs expositions sont présentées, dont "Le Temps des uns et le Temps des autres" du 3 avril au 22 juin 2018, à la BU Sciences du Parc Valrose.

Concernant la journée grand public du samedi 9 Juin au Théâtre National de Nice, salle Michel Simon, elle affiche une programmation variée et ludique de conférences, films et animations et un concert de clôture en soirée de musique classique et jazz avec des intermèdes théâtraux.

Les inscriptions aux "journées académiques", à la "journée Grand Public" et au "concert de clôture" sont gratuites mais obligatoires.