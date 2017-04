Nice : une rencontre avec le Médiateur national des entreprises

Ubérisation de l'économie, levée des barrières à l'innovation, résolution des litiges entre entreprises, difficultés liées à la commande publique : ce sont les types de problèmes qui ressortent du Médiateur des entreprises. Une instance qui s’adresse à tous les acteurs économiques, tant publics que privés et qui leur permet de sortir de situations parfois bloquées. D'où l'intérêt de la rencontre avec le médiateur national Pierre Pelouzet qu'organise le Comité Richelieu et Team Côte d'Azur mercredi 26 avril 2017 de 8h30 à 10h30 à la CCI Nice Côte d'Azur à Nice (20 bd Carabacel). Elle aura lieu en présence de Martine Ouaknine, adjointe au maire de Nice, présidente de la Commission Appels d’Offres et du Contrôle des Délégations de Service Public et de Jean-Pierre Savarino, président de la CCI Nice Côte d’Azur

À cette occasion, les entreprises pourront s'engager dans la démarche des Achats responsables en signant la Charte Relations Fournisseur Responsables