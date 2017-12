Pass French Tech : Qwant, Teach on Mars, Median dans la promo 2018

Qwant (Nice) et Teach on Mars (Sophia), deux start-ups azuréennes font partie de la promotion 2017-2018 du Pass French Tech au titre des entreprises du numérique. Une troisième start-up azuréenne, Median Technologies (Sophia), qui faisait déjà partie de la précédente promotion, a été renouvelée au titre des entreprises Biotechs/medtechs. Ensemble de services "premium" à destination des entreprises d'hypercroissance, ce label national est attribué pour un an aux pépites de la French Tech pour accompagner leur hyper-croissance. D'autres start-up azuréennes comme Myxyty ou Inventy ont déjà pu bénéficier de ce label lancé en 2014.

Le programme est soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le territoire régional (Selerys, basé au Rousset dans les Bouches du Rhône, fait partie également de la nouvelle promo Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des entreprises de l'industrie). Il est animé par les pôles de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées, Capenergies et Eurobiomed, avec l’ARII (Agence pour l’Innovation et l’Internationalisation des entreprises) et les partenaires nationaux soutenus par les écosystèmes French Tech de la région (Aix-Marseille, Côte d’Azur, Avignon et Toulon). Les équipes du Programme Pass French Tech s’engagent à assurer une haute qualité de services à ces entreprises en se mobilisant et en offrant un suivi privilégié.