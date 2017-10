Phyt’Arom Grasse : phytothérapie et aromathérapie en milieu médical

"Quelle place pour la phytothérapie et l’aromathérapie en milieu médical et hospitalier ?" : c'est le thème du congrès professionnel Phyt’Arom Grasse qui aura lieu les 6 et 7 octobre au palais des congrès de Grasse. Depuis de nombreuses années, phytothérapie et aromathérapie suscitent un intérêt croissant dans le milieu médical et hospitalier. Elles sont désormais souvent intégrées dans les établissements de santé en complément des médecines conventionnelles.

Maladie d’Alzheimer, infections nosocomiales, affections respiratoires, soins palliatifs… : ce congrès sera l'occasion de faire le point des recherches scientifiques les plus récentes dans de nombreux domaines d’application. Les témoignages d’experts européens reconnus (Allemagne, Italie, Croatie, France) permettront de cerner plus objectivement les apports et les limites de ces nouvelles pratiques de soin. Des ateliers sont également prévus pour donner aux professionnels de santé l’occasion d’échanger et d’aborder concrètement des thématiques plus spécifiques.

Soutenu par le Pôle PASS, ce congrès qui attend environ 150 participants est organisé par la ville de Grasse qui s'appuie sur un comité scientifique pluridisciplinaire présidé par le Pr. Robert Anton, Professeur honoraire de la Faculté de Pharmacie et ancien émérite de l’Université de Strasbourg.