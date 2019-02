Pôle Emploi : le programme de la Semaine des métiers du numérique

Les métiers du numérique recrutent. Et tout particulièrement sur la Côte d'Azur où rayonne la technopole de Sophia Antipolis. La "Semaine des métiers du numérique" qu'organise Pôle Emploi du 25 février au 1er mars est aussi une belle occasion pour tous les demandeurs d’emploi de venir s’informer sur les opportunités d’emploi de ce secteur, de découvrir des métiers, de se renseigner sur les formations ou de parfaire sa culture digitale. En tout, pendant une semaine ce sont une dizaine d’évènements qui sont organisés dans les Alpes-Maritimes, de Cannes à Menton en passant par Nice, Antibes et Sophia. Quelques exemples.

- Et si je devenais développeur informatique ? Le 25 février de 9h à 11h30 à l'Agence Pôle emploi Antibes une présentation du métier de développeur informatique à des diplômés bac + 3 et + "filières scientifiques" pour intégrer une formation et rencontrer les entreprises qui recrutent ! Sur invitation

- A la rencontre des start-up, en partenariat avec la French Tech Côte d'Azur. Le 28 février de 9h30 à 11 heures au Business Pôle de Sophia Antipolis et au Village by CA, les conseillers Pôle emploi et des partenaires vont à la rencontre des start-up du territoire. Au programme : découverte des services qui facilitent les recrutements. Sur invitation

- Forum des entreprises innovantes. Le 27 février de 9h à 14h au Lycée Hutinel à Cannes-la-Bocca, une trentaine d'entreprises "high tech" (informatique, recherche, aérospatiale, etc. ) sont à la recherche d’ingénieurs informatique, de développeurs, de concepteurs…Entrée libre